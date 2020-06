RIO MARIA: Garoto de 13 anos é envenenado por primos

Na manhã desta segunda-feira (15), no bairro Parque da Liberdade, em Rio Maria, um chamado para a Polícia Militar foi realizado, Kelciane Alves da Silva ligou desesperada informando que seu filho Jeferson Silva (13) foi encontrado jogado a cerca de 800 metros de sua residência, o mesmo foi encontrado por uma pessoa não identificada. Jeferson estava se afogando no próprio vômito, o mesmo alega ter sido envenenado pelos próprios primos cujo nome é Rodrigo Alves e Caíque Neto Alves, os dois são maiores de idade, a intenção dos mesmos era provocar a morte do garoto.

Kelciane ligou para o SAMU, mas a ambulância demorou chegar ao local, então decidiu acionar a Polícia Militar, que instantes já se encontrava no local. A PM constatou a veracidade dos fatos.

A criança foi reanimada, e levada até o Hospital Municipal de Rio Maria onde foi feito a desintoxicação, o laudo médico constatou que a vítima havia ingerindo alguma substância tóxica que poderia levar a óbito se permanecesse por muito tempo na corrente sanguínea. Jeferson encontra-se em estado estável.

Ainda não se sabe o motivo pelo qual levou os dois a fazerem isso com o garoto. Os primos que induziram o veneno continuam desaparecidos, a Polícia Militar continua na busca pelos foragidos.

(Da redação)