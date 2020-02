Redenção (PA): Famílias de venezuelanos refugiados estão chegando ao município

Cerca de sete famílias de venezuelanos refugiados chegaram a Redenção nos últimos dias.

Segundo informações essas famílias estão à procura de trabalho e melhor qualidade de vida. Há crianças entre as famílias.

A prefeitura de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, está oferecendo apoio como por exemplo um abrigo, documentos e vacinação.

Desde 2013 a Venezuela enfrenta uma crise política, econômica e humanitária.

(Com informações do Blog do Otávio Araújo)