O Tribunal de Justiça do Pará, Comarca de Redenção, suspendeu por 30 dias à visitação pública, atendimento presencial do público externo, inclusive advogados, procuradores e defensores.

O atendimento no Fórum de São Félix do Xingu também está suspenso. Essas situações ocorrem devido as precauções sobre o coronavírus.