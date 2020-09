Preso em Conceição acusado de feminicídio e pistolagem foragido de Pernambuco

A Polícia Militar de Conceição do Araguaia tirou de circulação mais um indivíduo considerado de alta periculosidade que se encontrava refugiado na área rural do município, na região da Bradesco. Trata-se de Alfredo Alessandro Tenório Araújo, 47 anos, foragido da Justiça de Pernambuco, acusado de feminicídio e

pistolagem. Segundo informações, ele é considerado um sujeito frio e violento.

Durante patrulhamento de rotina a guarnição da Polícia Militar visualizou o suspeito numa vicinal da Bradesco. Abordado pelos policiais, ele se apresentou como “Afrânio”; posteriormente o sargento Antunes perguntou novamente o seu nome – disse se chamar “Alfredo” – desconfiado o policial indagou por que se apresentou anteriormente com outro nome. Interrogado pelos policiais, o suspeito revelou que é foragido da justiça de Pernambuco.

Alfredo é acusado de assassinar com três facadas sua ex-esposa em Pernambuco, onde responde por mais dois homicídios e lesão corporal; além de uma tentativa de homicídio na região da Pamonha, município de Conceição do Araguaia. O acusado, preso pela guarnição composta pelo sargento Antunes, cabo Adorno e soldado Gabriel Henrique, se encontra detido a disposição da Justiça. (Delmiro Silva)