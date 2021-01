Preocupado com a pandemia, Secretário de Saúde Municipal faz apelo à população de Redenção

O Secretário Municipal de Saúde de Redenção, João Lúcio, faz um apelo à população para que as pessoas não se acomodem diante da pandemia e voltem a usar máscara, álcool em gel e a manter o distanciamento social. Em entrevista à Redação do Jornal A Notícia, o Secretário afirmou que ele não quer, nem a prefeitura, que Redenção passe por mais um lockdown, mas essa medida pode ser necessária caso a população não se conscientize e o cenário da pandemia em Redenção fique extremo.

“É para evitar lockdown e outras medidas mais rígidas que pedimos a conscientização da população. Com todos esses aumentos de casos de Covid-19 no município, temos que ter consciência e fazer nossa parte. Vamos entender a gravidade do cenário e ouvir os técnicos de segurança e saúde”, diz João Lúcio.

João Lúcio traçou estratégias para a conscientização da população, juntamente com o Comitê de Crise (Covid19), na sexta-feira (12), no Quartel da PM. A ideia é que, em um primeiro momento, as recomendações de segurança e saúde sejam reforçadas às pessoas e, caso a campanha não tenha efeitos, haja a intensificação de fiscalização em estabelecimentos e punições previstas. (Karyne Cruz, da Redação)