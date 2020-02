Ponte sobre o Rio Arraia, na PA-287, passa por serviços de recuperação

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) iniciou os serviços de recuperação estrutural da ponte sobre o rio Arraia, localizado na PA-287, no município de Conceição do Araguaia. Os serviços realizados são de recuperação da estrutura, que estava danificada devido à grande quantidade de caminhões que passam pela rodovia em alta velocidade.

A ponte sobre o rio Arraia está localizada no quilômetro 36 da PA-287, tendo 81 metros de extensão. De acordo com o titular da Setran, Pádua Andrade, serão feitas obras de recuperação dos blocos de apoio das vigas e reforço do segmento em balanço ao longo de toda a ponte.

A Setran mobilizou a empresa contratada a iniciar os serviços de tapa-buraco ao longo da via e a construção de lombadas e sonorizadores para diminuir o impacto de caminhões de grande carga na ponte. “Também serão colocados dispositivos de redução de velocidade próximos à ponte para conter a velocidade das carretas, que desrespeitam os limites definidos para tráfego na rodovia. Os trabalhos terão o apoio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito”, destaca Pádua.

Atualmente, a Setran trabalha na substituição de madeira por concreto em 100 pontes das mais de 700 existentes nas suas PAs. A Secretaria também faz manutenção e conservação preventiva das demais pontes em toda a extensão da sua malha estadual, que é superior a 7.500 quilômetros de extensão. Delmiro Silva