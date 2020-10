XINGUARA: Justiça acata a denúncia em face do vereador Roberto da Yamaha por compra de votos

O vereador José Roberto Teixeira Pereira, o Roberto da Yamaha, está sendo processado pela Justiça Eleitoral de Xinguara por compra de voto. O Juiz da 61º Zona do Pará, Cesar Leandro Pinto Machado, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no último sábado (26) e mandou citar Roberto para responder à acusação de infração penal prevista no artigo 299 do Código Eleitoral, ou seja, ele teria oferecido dinheiro e vantagem para outrem para obter voto, quando foi candidato a vereador do município de Xinguara em 2016. Atualmente, ele é candidato a Vice-prefeito da chapa de Amarildo.

Segundo a denúncia do MP, Policiais Federais constataram que ocorreu uma movimentação na sede da loja da Yamaha, em 01 de Outubro de 2016, em que diversas pessoas chegavam e se dirigiam até o interior, e ao retornar forneciam os dados pessoais para o filho do acusado, Sr. Gustavo Matheus Silva Pereira, e, após saírem, os condutores tinham seus veículos adesivados. Todas essas pessoas seriam eleitores que receberam dinheiro com a finalidade de compra de voto.

Os Policiais abordaram o Sr. Gustavo e encontraram com ele uma folha de papel com diversas anotações, contendo nomes das pessoas, descrição de veículos e valores que teriam sido entregues. Também foram apreendidas, com testemunhas no local, quantias em espécie. Com a primeira testemunha o valor total perfazia R$ 2.950,00, tudo em cédulas de R$ 50,00; com a segunda testemunha, foi apreendido R$220,00 em uma mochila e R$530,00 nas páginas de uma agenda. (da redação)