XINGUARA: Prefeito e Governador entregam 400 unidades do Minha Casa Minha Vida

O prefeito Osvaldo Assunção ‘Osvaldinho’ (PSDB) juntamente com o Governador Helder Barbalho (MDB) comandaram a solenidade de entrega das 400 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que aconteceu nesta quinta feira (13). Com a implantação do projeto foi formado o conjunto habitacional ‘Jardim Tropical’ I, II, III,IV para pessoas de baixa renda.

“Chorei muito quando meu nome saiu no sorteio. O meu maior medo era morrer e deixar meus filhos sem lugar pra morar. Esse ano é só felicidade. Vai ser tudo novo. Agora, tenho endereço fixo”, disse a diarista, Maria Paixão, moradora de Xinguara, que sempre viveu de aluguel e foi uma das contempladas pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

Durante seu discurso o prefeito Osvaldinho pediu ao governador e aos representantes da Caixa Econômica Federal que ajude na liberação de mais 200 casas para atender famílias cadastradas que não foram sorteadas, “A prefeitura já adquiriu a área, agora estamos trabalhando para conseguir essas 200 moradias”, disse Osvaldinho.

Barbalho entregou chaves das unidades aos beneficiados “Podem contar com o nosso governo, que possamos cada vez mais avançar pra fazer com que esse Pará querido seja um Estado que todos nós sonhamos”, disse o governador do Pará. Com informação de Jackie Carrera