XINGUARA: COMISSÃO EMITE PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DE CONTAS DO EX-PREFEITO DAVI PASSOS

Na manha desta quinta feira (19) a comissão Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Xinguara emitiu parecer nas contas da gestão do ex-prefeito Davi Passos (PT).

A comissão formada por três vereadores se posicionou favorável à aprovação com os votos do presidente Leandro Gomes (PSDB) e do membro Raimundo Amâncio (PSDB). O vereador Amilton Cunha (PSC), vice-presidente da comissão, votou pela reprovação das contas – seguindo o parecer do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Agora o parecer será levado ao plenário para ser votado por todos os 13 vereadores que finalmente decidirão pela aprovação ou não das referidas contas

A data da seção em que os vereadores votarão as contas ainda não foi anunciada pelo presidente da câmara vereador Dorismar Altino (PSDB ).

Os membros da comissão defendem que seria próprio à seção ser realizada dia 23 de dezembro.

O vereador Leandro Gomes disse que votou a favor da aprovação das contas, porque o ex-prefeito Davi Passos apresentou defesa com todos os argumentos e comprovações para isentar de qualquer punição.

NULO Aproximadamente 20 dias atrás a justiça de Xinguara decretou nulo o efeito da sessão da câmara que aprovou as contas de gestão de um ex-prefeito, as quais tinha o parecer indicando a reprovação pelo TCM. Agora resta a dúvida: com a câmara dando o parecer da comissão favorável pela aprovação será que o plenário vai votar pela aprovação das contas de Davi mesmo tendo o parecer do tribunal indicando a reprovação e correr o risco da sessão ser anulada pela justiça novamente ou os edis vão seguir o que recomenta o TCM.