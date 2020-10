WhatsApp exclui 256 contas por disparo em massa relacionado à campanha eleitoral

Segundo o diretor de Políticas Públicas para o WhatsApp, Dario Durigan, o aplicativo não faz análise de conteúdo, somente de comportamento — se abusivo ou não.

Ele explicou que a criptografia do WhatsApp impede que se faça uma análise do conteúdo das mensagens. Conforme o diretor, os responsáveis pelos números também não são identificados.

“O foco do WhatsApp na parceria com o TSE é identificar comportamento abusivo — contas suspeitas de fazerem disparo em massa, do ponto de vista de padrão. Não há acesso ao conteúdo dentro dessa parceria. De outro lado as contas são banidas pelos números. Não há neste primeiro momento nenhuma identificação de quem são os responsáveis por esses números”, afirmou.

100 mil contas banidas O diretor do WhatsApp afirmou ainda que só em setembro, o aplicativo baniu 100 mil contas pelo seu sistema de integridade. Esse número compreende também denúncias não relacionadas ao período eleitoral.

“Para o mês de setembro, em todo o Brasil foram banidas 100 mil contas de Whatsapp por esse sistema de integridade que olha a plataforma como um todo. Não necessariamente são conteúdos eleitorais”, afirmou Durigan.

Investigações Segundo a secretária-geral do TSE, as denúncias sobre disparo em massa no WhatsApp serão analisadas e poderão originar investigações, provocando sanções como multa e até cassação de chapa por abuso de poder econômico.

Aline Osório destacou, no entanto, que esta é uma segunda etapa, que precisa ser conduzida em diálogo com o Ministério Público Eleitoral.