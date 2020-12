Wanderley Milhomem assumirá Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte

Wanderlei Milhomem se consolidou como um dos mais competentes gestores públicos da região. Após exercer os cargos de secretário municipal de Educação e Saúde no município de Rio Maria agora ele será nomeado secretário de Saúde de Água Azul do Norte.

Wanderley Milhomem fala sobre ter recebido o convite e sua expectativa com a pasta.

O novo prefeito de Água Azul do Norte, Vandinho, está montando uma equipe altamente técnica para administrar o município e segundo ele, esse foi o critério decisivo para a contratação de Wanderlei Milhomem para a pasta da saúde. “Nosso município é grande e a saúde da população é prioridade, o Wanderley tem boas referências e nos inspira muita confiança”, disse Vandinho.

CURRÍCULO: Wanderley Milhomem é natural de Rio Maria, onde já exerceu um mandato de vereador de 2005 a 2008. Ele é graduado com licenciaturas em Letras e Pedagogia, além de atuar como professor Wanderlei também já exerceu o cargo de coordenador da regional Sul do Sindicato de Trabalhadores da Educação Pública do Pará – SINTEPP. No período de 2009 a 2016 ele exerceu o cargo de secretário de educação de Rio Maria e de 2017 a 2020 ele comandou a pasta da saúde também em Rio Maria.

Durante os 12 anos como secretário municipal, Wanderley foi o responsável por grandes avanços e transformações na saúde e educação de Rio Maria.

Sem sombra de dúvidas a nomeação de Milhomem para a pasta de Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte é um ganho para o município, tendo em vista a sua vasta experiência como gestor público. (Da Redação)