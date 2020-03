Vereador reafirma denúncias feita contra ex-prefeito de Pau D´arco durante audiência na PF

Aconteceu na última quinta-feira (12) na sede da Polícia Federal de Redenção, mais uma audiência, para ouvir testemunhas e denunciantes que acusam o ex-prefeito da cidade de Pau D’arco, Mauricio Cavalcanti, no sul do Pará, de desviar recursos de obras que foram iniciadas e não concluídas na gestão do ex-prefeito.

As oitivas foram presididas pelo delegado Adylo Hugo Lira Nascimento, que ouviu os vereadores Chiquinho, João Paulo, Charles Alves e o Domingos Guedes, principais responsáveis pela formalização das denúncias de recursos dos cofres públicos.

Durante o interrogatório o vereador Domingos Guedes, reafirmou as denúncias feitas por ele no Ministério Público Estadual e Federal, que acusam o ex-prefeito Mauricio Cavalcanti e o empresário Andrei Pereira Furtado, de terem desviados os recursos públicos.

Ainda em seu depoimento o vereador Domingos Guedes, disse que foi comprovado os recursos públicos e que o ex-prefeito Mauricio Cavalcanti, cobrava propina em forma de porcentagem das empresas que ganhavam licitação para construção de obras no município.

Os recursos públicos desviados pelo esquema montado pelo ex-prefeito Mauricio Cavalcanti ultrapassam a soma de um milhão e meio de reais.

As denúncias resultaram na prisão do ex-prefeito no dia 15 de março de 2018, durante a operação ‘’Tabebuia’’ desencadeada pela Polícia Civil do Pará.

(Dinho Santos)