Vereador Evilázio Chaves garante que trabalho no legislativo será intenso mesmo sendo ano de eleições

Sob a presidência do vereador Evilázio Chaves, a Câmara municipal de Vereadores de Redenção, voltou as suas atividades parlamentares na última segunda-feira (17).

As atividades se estendem até a sexta-feira (21), com a apresentações de projetos de indicações, requerimentos, projetos de leis e debates na tribuna.

Com muita serenidade na condução dos trabalhos, o presidente Evilázio Chaves, solicitou aos companheiros de parlamento que mantenham a paz, desenvolvam o clima de harmonia e serenidade nas sessões ordinárias da Casa de Leis, neste ano de 2020, ano que acontecem as eleições municipais para escolha de prefeitos e vereadores em todo o País.

Mesmo com a grande maioria dos vereadores que compõem o atual parlamento municipal vão disputar a reeleição, o presidente garantiu que o trabalho no legislativo, não será prejudicado no ano eleitoral. ‘’Tenho a plena certeza que cada um dos edis sabem da importância de dar celeridade nos projetos que estão em andamento nesta Casa de Leis, e peço a cada um dos senhores que não deixem que o processo político atrapalhe a votação dos projetos que estão e aqueles que serão encaminhado a esse parlamento para discussão e votação’’, solicitou Evilazio Chaves. Os discursos foram bastantes moderados entre os vereadores da situação e aqueles que fazem oposição a gestão municipal