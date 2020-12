SUL DO PARÁ: Juíza eleitoral marca data da diplomação de prefeitos e vereadores eleitos em Redenção, Pau D’arco e Cumaru do Norte

O prefeito de Marcelo Borges, o vice prefeito Karlos Vonney e os 15 vereadores receberão o certificado que confirma o exercício do mandato

A juíza eleitoral Elaine Neves de Oliveira, responsável pela 59ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Redenção, Cumaru do Norte e Pau D’arco, marcou para o próximo dia 16 a diplomação dos eleitos, na eleição de 15 de novembro de 2020.

A princípio a solenidade, está marcada para acontecer na sede do Cartório Eleitoral de Redenção, localizado no Setor Park dos Buritis, a partir das 11 hs. Mas, existe a possibilidade de o evento ser realizado em um outro ambiente, devido a questão da pandemia. No evento, serão diplomados ao cargo majoritário o prefeito eleito de Redenção Marcelo Borges e o vice-prefeito Karlos Vonney.

Para o poder legislativo serão diplomados, Higor Gabriel Santos Costa, Leandro Onofre Teixeira, Hugo Teodoro de Sousa, Evilazio da Silva Chaves Mazzardo, Wilmon Mota Martins, Nilton César Ferreira Araújo, João Lucimar Borges, Marcos Sergio Lopes Ferreira, Rodrigo Rocha Martins, Helizeide de Sousa Coelho, Denison Moreira Gonçalves, Washington Santos de Oliveira, Jurandir de Souza Lima, Renival José de Sousa, Jose Roberto Ferreira.

Na mesma solenidade serão diplomados os prefeitos e vereadores dos municípios de Cumaru do Norte e Pau D’arco. Durante o evento os participantes devem observar os protocolos de segurança de saúde estabelecido Decreto Estadual, em razão da pandemia do COVID-19. (Dinho Santos)