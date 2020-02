SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO RECEBEM AUMENTO SALARIAL

O Governo Municipal de Redenção, anunciou reajuste de 4,31% nos salários de servidores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC). O reajuste vale para servidores efetivos ativos e inativos, legalmente inseridos nos percentuais de 60%, 40% e 10%.

O reajuste foi anunciado na última quarta-feira (12), pelo prefeito Iavé Araújo e pelo secretário de Educação, Prof. Vanderly Moreira. O ato de assinatura do decreto n°067/2020 concedendo o aumento salarial contou ainda com a presença dos coordenadores locais do SINTEPP (Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Pará), os professores Marcelo Flávio e Gean de Miranda.

O reajuste se estende a todos os servidores e será pago retroagido a 1º de janeiro de 2020. Os recursos destinados ao aumento sairão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e do Fundo Municipal de Educação.

Segundo o coordenador jurídico do SINTEPP, Prof. Marcelo Flávio, o anúncio foi comemorado pela categoria. “Estamos aqui hoje, celebrando o acordo coletivo entre o sindicato e o governo municipal, através da SEMEC, onde ficou garantido e assinado pelo prefeito Iavé por meio de decreto, o reajuste salarial 2020, de 4,31% mantendo-se dessa forma acima do piso. Vale ressaltar que Redenção é um dos poucos municípios do Estado do Pará que paga acima do piso”, disse.

Marcelo Flavio enfatizou ainda, que além deste reajuste, a maioria dos servidores efetivos serão contemplados ainda este ano com as progressões do nosso PCCR (anuênio e triênio) que equivalem a mais 6% de reajuste totalizando 10,31%.

O professor Gean, afirmou que essa conquista representa um grande avanço para a categoria educacional de Redenção. “O sindicato, junto à categoria e com o apoio do Governo Municipal e do Professor Vanderly como secretário, procurou abranger toda a categoria. É uma grande conquista para a Educação de Redenção”, frisou.

Já o Secretário Vanderly Moreira, destacou a importância desse momento. “Hoje nós estamos felizes com o nosso prefeito Iavé. Graças a Deus nós temos um gestor comprometido com a classe educacional. Durante os seus cinco anos de governo, sempre que trouxemos proposta salarial para a nossa classe educacional, o Iavé sempre nos atendeu. Quero parabenizar a coordenação do sindicato e toda a equipe da SEMEC que estiveram conosco durante todo o tempo nessas discussões. Lembrar ainda, que o aumento será para toda a classe, da servente ao diretor”, afirmou.

O prefeito Iavé também comentou sobre o reajuste. “Fico muito feliz de estar nesse momento assinando o decreto, que retroage inclusive a janeiro deste ano o aumento que estamos dando a toda à categoria da Educação, não só aos professores como acontecia antigamente, mas aos servidores como um todo”.

Deptº de Comunicação/SEMEC