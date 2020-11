SAPUCAIA: Wilton Lima é eleito prefeito com 55,45% dos votos

O filho de produtor rural, Wilton Lima (MDB), 34 anos – é o prefeito eleito de Sapucaia, Pá. Ele é casado e pai tem um filho. Após uma disputa polarizada entre dois candidatos, Wilton saiu vencedor com 55,45% dos votos, contra 44,45% obtidos pelo seu concorrente, Cleiton Garcia (PSC).

Esta é a quinta vez consecutiva que Wilton comemora vitórias; a primeira foi em 2008 quando ele foi o 5º vereador mais votado de Sapucaia. Em 2012, reelegeu-se como o 2º vereador mais votado; em 2016, compôs chapa com Marquinhos e foi eleito a vice-prefeito do município. Agora ele vai receber a faixa de prefeito municipal de Sapucaia.

Além dos cargos de vereador, Wilton também fez história como servidor público atuando como agente comunitário de saúde e também como radialista na rádio local. “Trabalhando nestas duas funções, convivi com as dificuldades da população e isso foi decisivo para minha ascensão política”, explicou.

Em relação a vitória para prefeito, Wilton disse que a força do grupo que lhe apoiou foi decisiva, “São muitas pessoas experientes e comprometidas que mostraram que realmente querem somar com Sapucaia; o apoio do prefeito Marquinhos também foi importante para a nossa vitória, Marquinhos fez um bom trabalho e o povo de Sapucaia confia muito nele”, disse Wilton.

Diante dos novos desafios que terá de enfrentar a partir de 2021, Wilton Lima garante manter o equilíbrio da gestão, com o funcionamento de todos os programas, além de buscar alternativas de geração de emprego e renda, como também buscar recursos para investir na moradia. “A esperança e expectativa do povo estão em mim, vou fazer tudo que estiver ao meu alcance”, garante ele. (Da redação)