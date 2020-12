SAPUCAIA: Prefeito eleito, Wilton Lima, é diplomado e principais pastas estão definidas

Wilton Lima (MDB), prefeito eleito do Município de Sapucaia, e o vice Pastor Claudio Mariano foram diplomados para o exercício do mandato de 2021 a 2024, em cerimônia realizada na quinta-feira (17), na ACIAPA. Na mesma ocasião foi feita a diplomação dos vereadores eleitos e reeleitos.

Com relação à composição do secretariado do novo governo municipal, alguns nomes das principais pastas já foram definidos. Para a Secretaria de Educação: Rones Minas; para a Secretaria de Saúde: Wesdras Pereira; e, para a Secretaria de Assistência Social: Katyane Gomes.

Dos 9 vereadores eleitos, 5 são novos eleitos na Câmara Municipal. Isto considerando o vereador Rosiel Siqueira que já teve um mandato, porém eleição passada disputou o cargo mas não ganhou e nesta eleição foi eleito novamente.

A disputa para a presidência da Câmara está entre o atual presidente Geneci Santana e Rosiel Siqueira, vereador mais votado do município, ambos vereadores da base do prefeito Wilton Lima. (Karyne Cruz, da Redação)