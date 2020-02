SAPUCAIA: Marquinhos lança Wilton Lima para a sua sucessão

Na noite do último sábado (15), cerca de mil pessoas compareceram ao Salão Paroquial em Sapucaia para prestigiar o lançamento da pré-candidatura de Wilton Lima (MDB) para prefeito e pastor Claudio Mariano (PSD) para vice.

Sob aplausos e gritos o prefeito Marcos Vinicius (PSDB) adentrou ao espaço do evento, ladeado pelo Wilton Lima e pelo pastor Claudio Mariano.

O espaço ficou pequeno para a multidão. Na ocasião também foi feito o lançamento das pré candidaturas de vereadores

Wilton Lima já foi vereador em Sapucaia e é o atual vice-prefeito do município. Agora ele foi escolhido pelo atual prefeito Marcos Vinicius para ser o seu sucessor

Até o momento compõem a base aliada de apoio a pré candidatura de Wilton e Claudio – os partidos MDB, PSDB e PSD.

Durante discurso o prefeito Marquinhos disse que Wilton está preparado “Ele me ajudou muito em Brasília e Belém, como também aqui em Sapucaia, o Wilton tem toda experiência para continuar representando nosso município, mas agora como prefeito” explicou Venicius.

APOIOS: Wilton Lima tem ainda o apoio do atual governador do Estado Helder Barbalho. Também compareceram ao evento de pré-candidatura, o prefeito de Piçarra Wagner Machado (PMDB), o pré-candidato de Xinguara Amarildo Paulino (MDB), a pré-candidata de Rio Maria Márcia Ferreira (MDB) e os vereadores do município.

Durante discurso, abracado com sua mãe e seus avós Wilton Lima pediu o apoio da população, “Vou honrar cada manifestação de apoio com trabalho e transparência” finalizou Wilton.

