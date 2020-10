SÃO FELIX DO XINGU: Pesquisa aponta vitória de João Cleber com 46,3% dos votos

No município de São Felix do Xingu, em pesquisa realizada na cidade e área rural, a opinião pública aponta que, se as eleições fossem hoje, João Cleber (MDB) seria eleito com 46.3% dos votos, a atual gestora Minervina Barros (PSD) ocuparia o segundo lugar com 12.4% dos votos, e a professora Darci (PSB) viria em terceiro com 8.3% dos votos. Demais opções de candidatos somam 17%; brancos e nulos bem como os indecisos que não sabem ou que não responderam somam 16%. Isto na categoria estimulada de pesquisa, em que se apresentam as opções de candidatos.

Já no quesito rejeição, em que os números são sempre uma referência com grande influência no resultado das eleições, o candidato mais rejeitado é a prefeita Minervina com 40.2%, enquanto 22.0% dos entrevistados não rejeitam nenhum candidato,17.9 % não sabem ou não responderam e João Cleber é o segundo mais rejeitado com 7.7%. Nesta pergunta, as demais opções de candidatos somam 12,2%.

A pesquisa de opinião pública foi realizada no município de São Felix do Xingu, no período de coleta de outubro de 2020, e foi registrada na Jusiça Eleitoral com o nº 06214/2020- PA. As amostras foram realizadas pelo Instituto Doxa Pesquisa, de Belém, que entrevistou 300 pessoas, a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de segurança de 95%. A pesquisa teve o objetivo de avaliar a corrida eleitoral no Município, obedecendo aos critérios estabelecidos na Lei eleitoral. Da Redação

