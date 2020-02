Santana do Araguaia recebe veículo de atendimento para o SAMU

O prefeito Zé do Quinca (PPS) em sua gestão compromissada com a qualidade do atendimento pré-hospitalar fornecido a população, fez questão de solicitar ao Ministério a renovação de sua frota, assim recebendo um veículo Mercedes 0KM na cidade de Sorocaba/SP, para os socorristas atuarem.

O município de Santana do Araguaia\PA recebeu após a solicitação bem sucedida, um veículo enquadrado como Renovação de Frota, sendo uma Unidade Suporte Básica – SAMU 192 por meio de doação do Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.