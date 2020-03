Santana do Araguaia realiza projeto “Céu Aberto”

Na última sexta- feira (28) foi realizada uma ação social no Residencial Rio Araguaia em Santana do Araguaia. O projeto nomeado como Céu Aberto, o qual uniu várias secretarias do município para oferecer um dia de serviços de saúde, cidadania e assistência social.

A primeira ação aconteceu no bairro Residencial Rio Araguaia, pois há uma grande quantidade de residentes nele. O projeto contou com a presença da Secretaria de Assistência Social e Ilmar Leite, a secretária de saúde Aparecida Soares e a primeira dama do município Maria Francisca juntamente com o prefeito Zé do Quinca.

O prefeito disse em seu discurso a importância da continuação do trabalho para aproximar os serviços públicos á população.

Todos residentes do bairro Residencial Rio Araguaia ficaram satisfeitos e agradecidos com os serviços prestados. O projeto atenderá a cada semana um bairro diferente, com a intenção de beneficiar todos moradores de Santana do Araguaia.