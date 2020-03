Santana do Araguaia: Prefeito reinaugura academia para mulheres

Na manhã da última terça-feira (17) foi realizada mais uma ação da administração do prefeito Zé do Quinca de Santana do Araguaia, desta vez foi entregue a reforma da academia de saúde Antônio Américo filho, e também a reinauguração desta academia no bairro Vila União.

A academia será somente para o sexo feminino, e irá trazer vários benefícios de saúde e bem-estar, as mulheres presentes na solenidade ficaram satisfeitas com o projeto, pois agora terão um local agradável para praticar exercícios com qualidade, sendo acompanhadas por uma profissional da área de educação física, a professora Cleide.

A solenidade contou com a presença do Prefeito Municipal de Santana do Araguaia Zé do Quinca e primeira-dama Maria Francisca, vereadores e empresários, a população esteve em massa no evento de reinauguração. O evento ofereceu a população um café da manhã, o prefeito Zé do Quinca se sente realizado em ver mais uma obra benéfica a população de Santana do Araguaia.