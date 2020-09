SANTANA DO ARAGUAIA: Pesquisa aponta vitória de Zé do Quinca com 44,15% dos votos

Em pesquisa realizada no município de Santana do Araguaia, a opinião pública revela que, se as eleições fossem hoje, Zé do Quinca (PL) seria reeleito com 44,15% dos votos; em segundo lugar ficaria Eduardo Machado (MDB) com 28,50% dos votos; Militão (PSD) seria em terceiro com 11,65%; e, em último lugar ficaria Heleno Peixeiro (PTC) com 2,17% dos votos; 13,53% das pessoas entrevistadas, não sabem ou não responderam. Isto na modalidade estimulada, na qual se apresenta o nome dos pré-candidatos.

REJEIÇÃO: No quesito rejeição, em que o entrevistado aponta o candidato que não receberia seu voto de modo algum, Heleno Peixeiro (PTC) é o nome mais indicado com 33,74%; Militão (PSD) aparece em segundo com 8,21%; Zé do Quinca (PL) com 15,10%; Machado (MDB) com 19,20%; e, 23,75% dos entrevistados ficaram indecisos.

EXPECTATIVA: O público também respondeu qual a expectativa de vitória para a eleição do cargo de prefeito, independente do candidato em quem votariam, sendo que 51,67% acredita que o vencedor será Zé do Quinca (PL); outros 24,92% acreditam na vitória de Eduardo Machado (MDB); Nilton Militão (PSD) é apontado em terceiro com 5,78%; e, Heleno Peixeiro em quarto com 1,82%; 15,81% dos entrevistados não souberam opinar nesta modalidade.

A pesquisa foi realizada no Município de Santana do Araguaia – Pará, no período de 14 a 16 de setembro de 2020, pelo Instituto Desttaq Pesquisa de Gestão e Mercado, de Belém. 400 pessoas foram ouvidas na cidade e todas as localidades da zona rural. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos da amostra, o nível de confiança foi de 95%. As despesas foram custeadas pelo próprio instituto. A pesquisa teve o objetivo de avaliar a corrida eleitoral no Município e foi registrada na Justiça Eleitoral sob nº 00949/2020-PA. (Da Redação)