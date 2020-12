SANTANA DO ARAGUAIA: Felipe Bringel é o vereador mais jovem eleito no município e destaque no MDB

Felipe Bringel Oliveira, 22 anos, é o vereador mais jovem eleito pelo partido MDB no estado do Pará, no Município de Santana do Araguaia, e contou para a redação do A Notícia um pouco sobre sua trajetória até chegar à vitória e projetos para representar a juventude santanense.

Natural da cidade de Rio Maria e filho de José Oliveira de Lima e Maísa Mara Bringel Oliveira, Felipe começou a trabalhar ainda cedo com 12 anos de idade como atendente de uma autoescola em Santana do Araguaia, onde destacou-se por seu talento com pessoas. “Como eu tratava todos muito bem e prestava um serviço de qualidade, foi ali que muitos começaram a perceber que mesmo sendo jovem eu poderia assumir responsabilidades com o povo”, afirma Felipe.

Aos 18 anos, em 2016, Felipe, que desde sempre tinha o desejo de entrar na política, resolveu lançar-se como candidato a vereador e recebeu apoio dos amigos e familiares, contudo não saiu vitorioso. “Acredito que foi ‘felizmente’ que não deu certo, pois foi bom para que eu juntasse força e experiência para que desse certo agora na segunda tentativa”, conta Felipe.

Em 2020, após uma campanha de sucesso, Felipe foi eleito pelo povo de Santana do Araguaia com 465 votos. Ele não só foi o vereador mais jovem eleito do município, mas também foi o vereador mais jovem eleito pelo partido MDB no estado e o vereador que teve mais votos entre todos os candidatos do partido em Santana. Aliás, o MDB é o partido do prefeito eleito do município, Eduardo da Machado.

Interessantemente o MDB é um partido gigante no país, com uma das maiores bancadas do Congresso Nacional e possui faixa etária de políticos bem mais velhos que Felipe. Perguntado sobre os motivos de sua escolha de filiação com este partido, o jovem vereador respondeu “Eu fui para o MDB à convite do Eduardo da Machado, nosso atual prefeito, e acredito no potencial do partido”.

Dentro da Câmara Municipal, Felipe Bringel garante que vai elaborar e lutar por grandes projetos, especialmente com a participação ativa da juventude. “Acredito que os jovens terão muito a contribuir com o nosso mandato, para a gente representar os anseios da juventude. Inclusive, um dos projetos que vou elaborar será o Jovem Vereador, inspirado no Jovem Senador que há no Congresso, como uma forma de estimular os mais jovens a ingressar na política também” diz ele.

O mandato de Felipe iniciará com bastante gratidão e trabalho desde o dia 1° de 2021, segundo ele. “Sou imensamente grato à população de Santana do Araguaia por me confiar o cargo e sou grato a Deus primeiramente, e por isso vou fazer um bom trabalho do primeiro dia de mandato até o último”, promete Felipe Bringel quem carrega em si o potencial da juventude.

(Da redação, entrevista de Dela Rosa)