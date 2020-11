SANTA MARIA DAS BARREIRAS: Pesquisa oficial aponta vitória expressiva de Adriano Salomão com 55,59%

A dois dias para a eleição que vai eleger prefeitos e vereadores, pesquisa de opinião pública realizada no município de Santa Maria das Barreiras – Pará aponta os números da corrida eleitoral. O levantamento foi feito no período de 6 a 8 de novembro na cidade, distritos e áreas rurais.

De acordo com a pesquisa na modalidade estimulada, se a eleição fosse hoje o vereador Adriano Salomão seria eleito prefeito municipal com 55,59%; Emivaldo Amâncio ficaria em segundo lugar com 15,89%; Capivara ficaria com 11,59 % e os que se declararam indecisos somam 16,93%.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o nº PA-05420/2020 e foi realizada no período de coleta de 06/11/2020 a 08/11/2020, no Município de Santa Maria das Barreiras/PA.

A pesquisa foi feita pelo Instituto Eco Consultoria Empresarial LTDA, de Belém, que entrevistou 334 pessoas, distribuídas em cotas de sexo, idade, grau de instrução e nível econômico. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de segurança de 95%.

A metodologia da pesquisa é de cunho quantitativo, que consiste na realização de entrevistas pessoais, com a aplicação de questionário estruturado, junto a uma amostra representativa do eleitorado. A pesquisa teve o objetivo de avaliar a corrida eleitoral no Município para Prefeito de Santa Maria das Barreiras /PA, obedecendo aos critérios estabelecidos na Lei eleitoral.

