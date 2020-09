Santa Maria das Barreiras: Drº Kallil e Adriano oficializam candidatura para prefeito do município

O final de semana em Santa Maria das Barreiras, foi marcado por duas convenções partidárias, que oficializou a candidatura de dois candidatos a prefeito para as próximas eleições municipais.

No sábado (05), o MDB, oficializou a candidatura de Adriano Salomão, como o candidato a prefeito para as eleições de 15 de novembro de 2020. O MDB, para a pleito eleitoral com uma composição partidária com os partidos PL do deputado Alex Santiago e o PSL, com cerca de 40 candidatos a vereadores.

Já o PSB, apresentou uma candidatura puro sangue, tendo o advogado Drº Kallil como candidato a prefeito e o ex-vereador ‘’Toim dos Índios’’, como o candidato a vice-prefeito. O PSB do deputado Cassio Andrade, apresentou uma chapa com oito candidatos a vereadores.

No próximo dia (12), acontece na sede do município a convenção do PSC e do PDT, que tem Raimundo Capivara como pré-candidato a prefeito e Amintas Lopes, como o pré-candidato a vice-prefeito. (blogdinhosantos)