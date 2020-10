SANTA MARIA DAS BARREIRAS: Adriano Salomão lidera pesquisa e Raimundo Capivara ocupa segunda posição

De acordo com a pesquisa de opinião pública realizada em Santa Maria das Barreiras, Adriano Salomão (MDB) seria eleito com 35.9% dos votos, na modalidade estimulada quando é mostrado um disco com as fotos dos candidatos e pergunta-se em quem o entrevistado votaria para a Prefeitura se a eleição fosse hoje. O segundo lugar é de Raimundo Capivara (PDT) que atingiria 13.8% dos votos; Emivaldo Amancio (PSD) ficaria em terceiro com 11.3 %; os indecisos, brancos e nulos perfazem a soma de 39%.

No quesito rejeição, Emivaldo Amâncio tem 14.4%; Raimundo Capivara tem 13.8%; e Adriano Salomão tem 6.9%, enquanto 64.90% perfaz a soma dos entrevistados que não rejeitam nenhum candidato, rejeitam todos, ou não sabem ou não responderam a esta pergunta.

A pesquisa foi realizada no Município de Santa Maria das Barreiras/PA, entre os dias 7 e 8 de outubro de 2020, pelo Instituto EPP pesquisa. 320 pessoas foram entrevistadas com uma margem de erro de 4,6% e confiabilidade de 90%. A pesquisa teve o objetivo de avaliar a corrida eleitoral no Município e foi registrada na Justiça Eleitoral sob nº PA-07809/2020.

Da Redação