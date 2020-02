RIO MARIA: Prefeito Paulinho revisa salários dos servidores e fará concurso público

Na última segunda-feira dia (3) na Maçonaria foi realizada uma Primeira Plenária com os Servidores Públicos Municipais de Rio Maria. Cerca de 800 pessoas compareceram no evento. Entre elas o presidente do SINDSAÚDE (Sindicato dos Servidores da Saúde) Geansley França, a representante do SINTEPP (Sindicado dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará) Luzia Canuto, Presidente da Câmara Vereador Gisvaldo Gratão, Sec. Saúde Wanderley Milhomem, Sec. Educação Wesley Batista, Sec. Ass. Social Lígia Braga, Pres. Conselho de Pastores Yeth Cardoso, Assessor Jurídico da Câmara Rone Messias e os vereadores Claudio da Emater, Manoel Rolinha, Devair Rodrigues, Janes da Telepará e Léo.

Durante o encontro o Prefeito Paulinho apresentou os avanços proporcionados pela sua gestão aos servidores municipais. Paulinho lembrou que pagar em dia é uma obrigação de todo gestor público, e ele vem trabalhando e mantendo em dias a folha e os direitos dos trabalhadores.

PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO – O MEC publicou recentemente o novo piso para 2020 aumentando o salário dos servidores da educação em 12.84%, e durante a plenária, o Prefeito Paulinho informou que vai efetivar este aumento através de um projeto de lei que já foi encaminhado à câmara e será votado esta semana, ele informou ainda que a Prefeitura irá pagar o valor retroativo do mês de janeiro de 2020, incluso na folha de fevereiro.

EQUIPARAÇÃO PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO – O Prefeito Paulinho informou ainda que enviou um projeto de lei para a câmara determinando que servidores da educação como Assistente Social, Psicólogo (a) e Nutricionista recebam o mesmo salário de profissionais da mesma área que atuam na saúde. Como exemplo o cargo de psicóloga que na saúde recebe atualmente o piso de R$2.500,00 e na educação recebe somente R$2.000,00.

ATUALIZAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE – Em 2016 foi aprovado o PCCR da saúde, este plano prevê uma atualização salarial, o qual o prefeito Paulinho fechou o compromisso com o SINDSAÚDE e atualizou o salário em 7,36%, sendo que 2,75% foi dado a partir de novembro de 2019 e agora foi feito um novo projeto de lei conferindo mais 4,61% de aumento.

PCCR PARA TODOS – Paulinho anunciou a formação de uma equipe composta por servidores públicos para coordenar a elaboração do PCCR (Plano de Carreira, Cargos e Salários) dos funcionários das secretarias de Administração, Meio Ambiente, Assistência Social, Esportes, Infraestrutura Urbana e Agricultura. Um fato histórico, haja visto que estas pastas nunca tiveram um Plano de Carreira que valorizassem os seus méritos. Quando aprovado os funcionários terão atualização salarial, gratificação por titularidade para aqueles que tem graduação, progressão vertical por tempo de serviço e outros benefícios. “A ideia é fazer com que o servidor busque conhecimento e aprimoramento, resultando em melhorias para ele e para o município”, afirmou Paulinho.

O PCCR deverá ficar pronto no prazo de 60 dias, o qual será apresentado à câmara de vereadores para sua análise e possível aprovação. Caso seja aprovado poderá ser efetivado ainda este ano.

CONCURSO PÚBLICO – Durante a Plenária o Prefeito Paulinho anunciou a realização de um concurso público ainda neste primeiro semestre de 2020. Para isso foi formada uma comissão composta por servidores públicos, para a qual Paulinho determinou que fosse feito um levantamento da necessidade de pessoal e enviado ao departamento de licitação que irá licitar uma empresa para realizar o concurso público. A publicação do edital do Concurso Público deve acontecer no prazo de 60 dias.

Os servidores ficaram satisfeitos com os benefícios apresentados pela gestão atual do prefeito Paulinho. “Temos visto que o trabalho do Prefeito Paulinho é de excelência e para nós servidores públicos é muito melhor a garantia destes direitos que ele está oferecendo aos funcionários, não está esperando ser cobrado, parabéns a gestão”, disse a servidora da Assistência Social Polyana Duarte. Idelson Gomes