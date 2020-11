RIO MARIA: Márcia Ferreira é eleita prefeita com 62,01 %

As eleições municipais de Rio Maria transcorreram com total normalidade. No último domingo (15/11) 11.075 eleitores foram às urnas, destes 127 votam em branco e 377 votam nulo e 10.571 escolheram entre os dois candidatos: Márcia Ferreira (MDB) e Waltinho do Ouro (PSC).

Quando saíram as primeiras zerésimas a população já começou a comemorar nas ruas a vitória de Márcia Ferreira Prefeita e Cleide do Salão vice. As candidatas venceram em todas a urnas do município e obtiveram 6.555 votos, contra 4.016 do candidato Waltinho do Ouro, 2.539 de frente.

Os vereadores eleitos foram: Devair Rodriges (MDB), Lúcia do Léo (PSD), Gisvaldo Gratão (PSC), Louro da Serraria (PODEMOS), Guega (REPUBLICANOS), Josimar (MDB), Osvaldo Sinuca (PATRIOTA), Rafael Brito (PSC), Professor Irã (Pc do B), Dison da Ciclocentro (PODEMOS) e Irmã Janes (PSC).

Depois do resultado das eleições os eleitores saíram às ruas em uma grande carreata; também foi agendada uma caminhada para a quinta-feira às 16:00h, um culto de Ação de Graças na Sexta-feira às 19:00h na Feira Coberta e uma missa em Ação de Graças no domingo pela manhã na Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

A prefeita eleita Márcia Ferreira já agendou viagens à Brasília para a próxima semana visando garantir recursos para o ano de 2021.

(Idelson Gomes, do A notícia)