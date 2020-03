Reviravolta em Canaã dos Carajás! Alexandre Pereira, Wilson Leite e Walter Diniz fecham com Jean Carlos

O domingo (1) foi de reviravolta na política em Canaã dos Carajás. Desde as primeiras horas da manhã, lideranças locais se reuniram para tratar da formação de um novo grupo político na cidade. Principal nome de oposição ao atual governo, Jean Carlos, radialista e ex-presidente da Câmara Municipal, recebeu, oficialmente, o apoio de Alexandre Pereira, vice-prefeito de Canaã, Wilson Leite, presidente da Câmara Municipal, e de Walter Diniz, vereador líder do governo no legislativo.

Os três nomes de peso na política canaense integram agora o grupo político de Jean Carlos, que lidera todas as pesquisas de intenção de voto para prefeito em Canaã. Além deles, Estanisley Nascimento, candidato a deputado estadual apoiado por Jeová Andrade, também garantiu o apoio à candidatura de Jean.

Em entrevista ao locutor Francisco Junior, Alexandre Pereira falou sobre a decisão que tomou. “Tivemos uma conversa sadia, respeitosa, de parceiros e a gente, depois de várias trajetórias tentando, da melhor forma possível, harmonizar as situações e não foi possível, agora eu, como sou independente, tomei a iniciativa, junto com o Wilson e o Walter, de ir à frente com este grupo. Respeito os companheiros que ficaram em outros partidos, respeito o prefeito, mas é um direito meu escolher o meu caminho e o caminho agora é Jean Carlos.”

Questionado pelo radialista se a decisão era definitiva, o vice-prefeito eleito foi enfático. “Não tem mais volta! Quem acompanha minha trajetória sabe que eu mantenho a minha palavra em eleições e agora não será diferente. Quero ajudar a construir, junto com a equipe do Jean Carlos, uma plataforma de governo que satisfaça os anseios da população de Canaã.” Israel Moraes