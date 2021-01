REDENÇÃO: Prefeito, Vice e vereadores foram empossados para mandatos de 4 anos

Em 1º de janeiro de 2021, em Redenção, no sul do Pará, em sessão solene realizada na Câmara Municipal, o prefeito Marcelo Borges (PSD), o vice Karlos Wonney (PSD) e os 15 vereadores tomaram posse. A presença do público foi reduzida devido à covid-19. O evento foi transmitido ao vivo pelo Instagram da prefeitura municipal.

O prefeito reeleito Marcelo Borges citou em seu discurso que governar um município pujante como Redenção requer sabedoria e dedicação, além de contar com equipe de secretários e diretores competentes. Onze secretários foram empossados.

Gabriel Salomão (PL) foi eleito o Presidente da Câmara Municipal pelos seus pares, com 9 votos contra 6. Ele foi o vereador mais votado do Município, com 1.582 votos, em sua primeira disputa eleitoral, com 19 anos. Gabriel afirmou que buscará resultados práticos e concretos na vida dos cidadãos Redencenses, através do diálogo e conciliação. (Da Redação)