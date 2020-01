REDENÇÃO: Obras do canal central seguem adiantadas do prazo

A obra de conclusão do canal central que beneficiará diretamente as comunidades do setor Morada da Paz, Setor Sul e Jardim Umuarama estava parada desde 2006, mas o governo municipal conseguiu recuperar os recursos federais que já estavam perdidos.

O investimento da obra é de cerca de R$ 3 milhões, oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional, Caixa Econômica Federal e Município de Redenção.

A obra do canal inicia-se na rua Inácio Oldoni e vai até à Av. Brasil, onde serão construídas uma ponte em concreto e um bueiro celular, assim eliminando de vez o volume de água que passa por cima das pistas no período chuvoso.

Ao longo do canal estão sendo construídas pistas em asfalto, urbanização dos dois lados, calçadas e iluminação.

MAIS: Os bueiros celulares são obras destinadas para a passagem livre das águas permitindo a continuidade do escoamento natural. Com informações da Ascom