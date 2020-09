REDENÇÃO: MDB escolherá o candidato do partido em 11 de Setembro

A tão aguardada convenção partidária do MDB que escolherá entre os pré-candidatos Cadu (Carlos Eduardo Teixeira) e Willian do Potência finalmente tem data e hora marcada. Será no dia 11 de Setembro, sexta-feira, a partir das 18 horas. A Comissão Provisória do partido encaminhou ofício à Escola Otávio Batista Arantes, assinado pelo Dr. Walteir Resende, para que a escola coloque à disposição a quadra de esporte, a fim de ser realizada a escolha de candidatos oficiais para concorrer ao pleito municipal vindouro.

O an10 já havia informado sobre a situação de indecisão do MDB entre Cadu e Willian, sendo que, apesar de especulações sobre quem seria o favorito ou teria mais vantagem, a decisão ainda é uma incógnita. (Da Redação)