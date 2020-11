REDENÇÃO: Marcelo e Karlos Wonnei garantem recursos para a educação

Durante uma reunião que aconteceu no gabinete do deputado Joaquim Passarinho, em Brasília, na manhã da última quarta-feira (25), foi transmitida a notícia de que recursos foram destinados à educação de Redenção.

A reunião contou com a participação do secretário municipal de educação, professor Vanderly Moreira, do prefeito Marcelo Borges, o vice-prefeito eleito Karlos Wonnei e assessores. O recurso destinado através de emenda parlamentar é no valor de R$ 750 mil e tem como objetivo equipar escolas municipais de Redenção, com utensílios importantes como geladeiras, liquidificadores industrias, bebedouros e frízer.

A educação de Redenção também foi beneficiada com recursos para a aquisição de um ônibus escolar que permitirá o aumento da frota de ônibus para estudantes, diminuindo dessa forma os gastos com aluguel de veículos no transporte escolar.

Ao final do encontro, o prefeito reeleito Marcelo Borges agradeceu ao deputado que, segundo ele, foi o maior influenciador da sua candidatura à reeleição. “Deputado eu só tenho a agradecer pelas palavras de incentivo, pela sua parceria e pelo carinho que o senhor tem tido durante seu mandado com o povo de Redenção, muito obrigado’’, disse Marcelo Borges. Os recursos estarão disponíveis para aquisição dos utensílios e ônibus escolar no mês de janeiro de 2021.

(Blog do Dinho Santos, com edição do A Notícia)