REDENÇÃO: Disputa continua entre candidatos do MDB

Nesta segunda-feira (20) foi criada uma grande expectativa pela população sobre uma possível decisão do candidato escolhido para representar o partido Movimento Democrático Brasileiro (MBD), seguiu-se muitas comemorações nas redes sociais, entre eles um grupo popular que discuti política “Voz do Povo Oficial”, onde vários membros comemoravam a possível indicação de Willian do Potência, candidato a prefeito pelo MDB em Redenção.

A indecisão do partido estava entre Carlos Eduardo Teixeira ‘Cadú’ e Willian do Potência. Porém em entrevista a nossa redação o presidente do MDB de Redenção, Dr. Valteir Resende fez alguns esclarecimentos, segundo ele em concordância com os dois pré-candidatos do partido foram estabelecidos seis itens em uma pauta, e o candidato que alcançasse melhor colocação seria escolhido para representar o partido.

Iniciou-se uma análise e no final segundo o líder do partido, o candidato Willian do Potência venceu em cinco critérios dos seis analisados. O documento foi enviado para o diretório estadual do partido em Belém, o qual se espera uma decisão definitiva do escolhido.

Em imagem divulgada nas redes sociais, supostamente de um Instituto de Pesquisa de opinião Pública, Global Serviços, mostra a vitória do candidato Cadú na mesma, porém em esclarecimento o presidente do MDB confirmou a veracidade da imagem, e também disse que a imagem não mostrava todas as somas das categorias, pois em todas as outras, o Wllian havia saído com maior.

