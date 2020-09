REDENÇÃO: Decisão de quem será o candidato do MDB deve sair hoje (sábado)

Se o que foi falado pelo presidente do diretório municipal do MDB em Redenção, Dr. Walteir Rezende, se confirmar, o candidato a prefeito pela sigla será definido hoje mesmo. Ou seja, mais cedo do que se esperava. Dr. Walteir esteve em Belém a convite do Governador Helder Barbalho para tratativas sobre o assunto.

O A Notícia já havia informado em primeira mão que, segundo o Dr. Walteir, o Governador encomendou uma pesquisa em Redenção que deve ficar pronta hoje (sábado) para saber a opinião pública majoritária sobre qual pré-candiato é o mais querido. O resultado da pesquisa implicará diretamente na decisão de qual será o candidato apontado pelo partido.

MAIS: A pesquisa já está nas mãos do Governador, o qual irá logo mais informar ao Dr. Walteir qual foi o candidato escolhido entre as opções “Cadu” ou “Willian do Potência”. Dr. Walteir informou, também, que assim que obtiver a informação da escolha fará um vídeo em suas redes sociais divulgando a informação.

(da redação)