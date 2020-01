Prefeitura de Santana do Araguaia anuncia reajuste de 13% no salário dos professores e abono salarial

Os professores efetivos da rede pública municipal de ensino de Santana do Araguaia serão contemplados com um reajuste salarial de 13%, que já passa a vigorar para o pagamento de janeiro de 2020″, noticiou o prefeito Zé do Quinca. Percentual este, maior que o estabelecido pelo Governo Federal para o magistério que é de 12,84%.

O aumento foi anunciado na última segunda-feira (20), pelo Secretário de Educação, Djalma Moreira após uma reunião com os professores e membros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública de Santana do Araguaia (SINTESA). Segundo o secretário “esse reajuste é parte da política de valorização e respeito com a classe, uma vez que, o futuro de um país passa pela educação, e começa na sala de aula, com professores mais valorizados, nosso objetivo é reconhecer e valorizar a educação e o educador”.

No entanto, apesar de momentos de crise financeira enfrentados pela atual gestão nos anos anteriores, foi notada a determinação e a vontade de valorizar a classe, uma vez que o reajuste do piso salarial nacional foi mantido pelo governo municipal, ordinariamente.

ABONO PAGO: Os professores da rede municipal de Santana do Araguaia também foram beneficiados com um abono salarial, pago no último dia 16. Esta é a segunda vez que a atual gestão concede o abono, a primeira foi em 27 de março de 2017. A concessão e pagamento do abono são oriundos das sobras orçamentárias, referentes ao ano anterior, dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Amélia Santos