Prefeito Marcelo Borges nomeia novo secretariado de governo

Com a morte do prefeito de Redenção, Carlo Iavé, ocorrida em agosto do ano passado vítima da COVID-19, o então vice-prefeito Marcelo Borges – do PSD ao assumir a gestão, decidiu manter nos respectivos cargos, todos os secretários escolhidos por Iavé. No mesmo dia em que tomou posse de fato e de direito para o mandato de 4 anos, à frente da prefeitura de Redenção, no sul do Pará, Marcelo Borges nomeou sua própria equipe de governo.

Dos antigos secretários, apenas 3 continuaram em suas funções, foram eles: Vanderly Moreira – na Educação, Aristóteles Alves na pasta do Meio Ambiente e Manoel Reis – na Secretaria da Fazenda. Os demais secretários foram escolhidos e um remanejado. Os novos secretários vão compor a nova equipe de governo e ajudar o prefeito na gestão pelos próximos 4 anos. Marcelo Borges fez questão de escolher nomes considerados técnicos ao invés de figuras conhecidas do meio político.

-Secretário de Governo, Gestão e Planejamento

Manoel Marinho

-Secretário de Administração

Silvestre Valente

-Secretário de Meio Ambiente

Aristóteles Alves

-Secretário de Esportes, Turismo e Juventude

Dorvalino Rocha

-Secretária de Finanças

Eva Cristiane Fialho

-Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana

Wilker Muniz

-Secretário de Saúde

João Lúcio

-Secretária de Assistência Social

Jucema Cappellesso

-Secretário de Fazenda

Manoel dos Reis

-Secretário de Educação, Cultura e Lazer

Vanderly Moreira

-Secretário de Agricultura e Pecuária

Willian da Agricultura

Para assumir a Assessoria de Comunicação da prefeitura que também é considerado uma função chave na administração, Marcelo Borges escolheu o profissional Márcio Felipe. Todos os secretários já tomaram posse e estão despachando em suas respectivas pastas. (Portal Folha de Carajás)