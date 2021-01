Prefeito Adriano Salomão toma posse em Santa Maria das Barreiras

O prefeito Adriano Salomão (MDB) tomou posse como Prefeito Municipal de Santa Maria das Barreiras oficialmente nesta sexta-feira, dia 01. A cerimônia de posse foi realizada na quadra poliesportiva do colégio estadual Castro Alves e foram tomadas todas as medidas de segurança contra a covid-19.

Fizeram-se presente as autoridades locais e uma das grandes notoriedades da solenidade foi a presença da população Barreirense que compareceu em peso. Foi nítido o brilho e felicidade nos olhos da população Barreirense pela escolha feita democraticamente nas urnas.

Na cerimônia, os 11 vereadores eleitos tomaram posse e na ocasião os parlamentares elegeram também os novos integrantes da mesa diretora da câmara para 2021. Wiraton Resende é o novo Presidente da Câmara de Vereadores.

Momento emocionante da cerimônia

Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia foi o repasse de faixa, que não foi pelo ex-prefeito Mussum. A faixa foi repassada pelo empresario Salomão, pai do Prefeito Adriano Salomão, para o prefeito eleito, Adriano Salomão.

O momento de reflexão e devoção foi realizado pelo Padre Paulo, do Distrito de Casa de Tábua.

Discursos

O ex-prefeito Mussum discursou parabenizando o atual Prefeito Eleito Adriano Salomão pela campanha e desejou-lhe sorte e bençãos de Deus.

No discurso do atual Prefeito, Adriano Salomão agradeceu de coração o povo Barreirense. “Temos a obrigação de fazer o melhor governo para o povo Barreirense e fazer a mudança acontecer. Não iremos desprezar nenhuma pessoa ou grupo, serei prefeito de toda à população Barreirense e não apenas de quem voltou em mim. Conheço todas as dificuldades do nosso povo e não medirei esforços para trabalhar e melhorar a vida do nosso povo”, discursou Adriano.

Iniciou-se uma nova história na política do município de Santa Maria das Barreiras. (Com informações de Lucas Santos)