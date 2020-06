PESQUISA: Se a eleição fosse hoje Adriano Salomão seria eleito com 42% dos votos

Há quatro meses para as eleições 2020 que vai escolher prefeitos e vereadores, foi divulgada a primeira pesquisa de opinião pública realizada no município de Santa Maria das Barreiras no sul do Pará, registrada na justiça eleitora. A pesquisa avaliou o desempenho dos pré-candidatos a prefeito e vereadores, como também a aceitação da atual gestão.

GESTÃO: 30,09% dos entrevistados avaliaram como boa e excelente a gestão do prefeito José Barbosa de Faria ‘Mussum’. 39,84% avaliaram péssima e ruim a atual administração e 30,07% disseram achar regular.

POLÍTICA: Na modalidade espontânea, quando não são mostrados os nomes dos pré-candidatos, Adriano Salomão seria o eleito com 35,08%; Emivaldo Amancio ficaria em segundo lugar com 19,00% e Jorge Kallil ficaria com 7,2%.

Os que não respondeu e optaram pelo branco ou nulo somaram 38,00%.

Na modalidade estimulada, quando é mostrado um disco com as fotos dos pré-candidatos os que não responderam e optaram pelo branco ou nulo caíram para 28,18%. Adriano Salomão subiu para 42,81%; Emivaldo Amancio ficou com 20,01% e Jorge Kallil subiu para 9,00%.

REJEIÇÃO: perguntado sobre a rejeição dos pré-candidatos, 44,09% não responderam e disseram não rejeitar nenhum dos nomes apresentados. Adriano Salomão obteve a menor rejeição – 9,09%, já Emivaldo Amancio ficou como segundo menos rejeitado com 21,80% e Jorge Kallil com 25,02%.

Perguntado sobre o potencial de transferência de votos do atual prefeito José Barbosa ‘Mussum’, 31,04% disseram que poderia votar em um candidato apoiado por Mussum; 28,04% disseram que votaria e 40,92% não votaria.

A pesquisa foi realizada pelo instituto Doxa, contratado pelo próprio instituto Doxa Arte & Comunicação Ltda e registrada na justiça eleitoral com o nº PA 06320/2020. 344 pessoa foram entrevistadas no período de 22 a 26 de maio de 2020 na cidade e zona rural de Santa Maria das Barreiras, obedecendo os critérios estabelecidos na lei eleitoral.

(Da redação)