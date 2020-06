PESQUISA: Pesquisa aponta favoritismo de João Cleber na disputa ao poder executivo

Faltando cinco meses para as eleições 2020, que decidirá quem vai ocupar os cargos de prefeito e vereador, foi divulgada a primeira pesquisa de opinião pública realizada no município de São Félix do Xingu no sul do Pará, registrada na justiça eleitora. Além do desempenho dos pré-candidatos também foi avaliado o desempenho da atua administração.

GESTÃO: 9,9% dos entrevistados disseram achar bom ou ótima a atual gestão; 27,6% disseram achar regular; 16,7% ruim e 45,9% péssima, 9,9% não opinaram. Em outro cruzamento 18 % disseram aprovar e 73,3% disseram reprovar a atual gestão de São Felix do Xingu, nesta questão 8,7% não opinaram.

POLÍTICA: Na modalidade espontânea, perguntado em quem você votaria se as eleições fossem hoje, João Cleber seria o eleito com 17,5%; Minervina ficaria em segundo lugar com 3% ; Antônio Levino com 2,8%; Darcy do Denimar com 1,6%; Pastor Sidney com 1,1%; Del. Caveira com 0,6%; Clovis com 0,2%; Denimar com 0,2%; Du-Reis com 0,2% e 72,8% não opinaram.

ESTIMULADA: Já na modalidade estimulada, quando são mostrados os nomes dos pré-candidatos, João Cleber seria o eleito com 50,4%; Pastor Sidney ficaria em segundo lugar com 11,2%; Darcy do Denimar com 7,6%, Minervina 4,8%, Neusa do Levino 4,6% e Du-Reis com 3,7%. Os que não responderam e optaram pelo branco ou nulo somaram 17,7%.

REJEIÇÃO: Sobre a rejeição dos pré-candidatos, 39% não responderam e disseram não rejeitar nenhum dos nomes apresentados. Du-Reis obteve a menor rejeição –1,7%; Pastor Sidney foi o segundo menos rejeitado com 2,0%; Neusa do Levino com 3,3%; Darcy do Denimar com 3,5%; João Cleber com 7,0% e Minervina Maria com 43,5%.

A pesquisa foi realizada pelo instituto Skala com despesas custeadas pelo próprio instituto (Moreira & Noleto LTDA-ME) e registrada na justiça eleitoral com o nº PA 08982/2020. 540 pessoas foram entrevistadas no período de 06 a 09 de junho de 2020 na cidade e zona rural de São Félix do Xingu, obedecendo aos critérios estabelecidos na lei eleitoral.

