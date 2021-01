PAU D’ARCO: Prefeito Fredson toma posse de mais um mandato juntamente com a Vice Marlene do Baú

“Os projetos dos quatro anos serão ainda melhores do que os anos que já passaram”. Com estas palavras o prefeito reeleito Fredson Pereira da Silva (Podemos) firmou o seu compromisso mais uma vez com a população de Pau D’ Arco. O discurso emocionado do governante foi seguido por muitos aplausos do auditório cheio que assistiu a solenidade de posse, no primeiro dia de 2021.

Juntamente com Fredson, a Vice Marlene do Baú (PSD) também tomou posse na cerimônia, além dos 9 vereadores eleitos no Município. O evento foi realizado no auditório da Praça Maria Conceição Correia.

A sessão foi presidida pelo vereador Cleidson Ferreira Chaves, ‘Cleitinho’ (Podemos), o vereador mais votado do Município. Ele foi licenciado para ser Secretário de Saúde.

Na ocasião, o novo presidente da Câmara de Vereadores foi escolhido, Chiquinho do Agrocampo (PSC), que foi eleito com 7 dos 9 votos dos vereadores, e entrou em seu 4º mandato como vereador. (Da Redação)