PAU D’ARCO: Pesquisa revelou intenção de votos para prefeito e vereadores

Apesar de ser um dos menores municípios do Estado, o clima eleitoral em Pau D’arco já começa a aquecer. Para ver esse termômetro o Instituto Desttaq Pesquisa Gestão e Mercado realizou pesquisa de opinião pública para saber em quem a população votaria para prefeito e vereador se as eleições fossem agora. O levantamento foi realizado na cidade e localidades rurais e ouviu 140 pessoas, a margem de erro é de quatro pontos percentuais.

GESTÃO: A maioria da população apontou a saúde, segurança pública e o desemprego como as principais necessidades enfrentadas pela população. Os moradores ouvidos pela pesquisa também avaliaram a gestão do prefeito Fredson Pereira. 54,29% avaliaram como boa a administração de Fredson e 10% disseram ser ótima, totalizando 64,29% de aprovação. Já 20% responderam como regular/boa a atual gestão.

POLÍTICA: A pesquisa quis saber também em quem a população votaria se as eleições fossem hoje. De forma espontânea, os moradores responderam que reelegeriam o prefeito Fredson Pereira com 49,28%. O ex-prefeito Mauricio Cavalcanti aparece em segundo lugar com 20,71%; Domingos Enfermeiro fico em terceiro lugar com 9,29%, e em quarto lugar, Vinicius com 0,71%. 20,01% não responderam em quem votaria.

Os entrevistados também responderam em quem eles não votariam de jeito nenhum. O ex-prefeito Mauricio Cavalcanti ficou em primeiro lugar com 45%; o atual prefeito Fredson Pereira, em segundo lugar com 25,71% e Domingos Enfermeiro, em terceiro com 7,14%. Os que não quiseram opinar somaram 22,15%.

Se as eleições fossem hoje em quem você votaria para prefeito de Pau D´arco?