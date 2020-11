PAU D’ARCO: Pesquisa confirma vitória de Fredson com 53,8%

Pesquisa registrada da Doxa mostra a corrida eleitoral no município de Pau D’ Arco. Pelos votos válidos que é como o TRE calcula os votos na eleição, o candidato, Fredson, ganharia a eleição com 53,8% das intenções de voto. A pesquisa foi registrada no T.R.E sob o nº PA-06983/2020 e realizada no período de 07 a 09 de novembro de 2020 com uma amostra de 300 entrevistas.

ESPONTÂNEA

Na modalidade espontânea, a pesquisa perguntou se as eleições fossem hoje, em quem o eleitor votaria para prefeito de Pau D’ Arco. Fredson (PODE) aparece na frente com 52,2% das intenções de voto; Domingos Enfermeiro (SOLIDARIEDADE) com 19,6% Mauricio Cavalcante (MDB) com 17,8% dos votos. Os votos branco/nulo e indecisos somam 10,4%.

ESTIMULADA

Na modalidade estimulada, isto é, onde se apresenta os nomes dos candidatos ao eleitor, Fredson (PODE) permanece em primeiro lugar com 53,8% , Domingos Enfermeiro (SOLIDARIEDADE) em segundo com 21,9%, e Mauricio Cavalcante (MDB) em terceiro 18,8% . Votos branco/nulo e indecisos somam 5,5%.

A margem de erro estimada é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O objetivo da pesquisa foi avaliar o cenário eleitoral de 2020 no município. O nível de confiança utilizado é de 95%,isto é, de probabilidade dos resultados retratarem o atual momento eleitoral.

(fonte: pesquisasdoxa.com)