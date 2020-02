O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará estará com uma equipe lotada no município de Ourilândia do Norte, sul do Pará, nos dias 13,14, 17 e 18 de fevereiro, para realizar o cadastro biométrico daqueles que não realizaram durante o período que esteve sendo coletada a biometria no Estado.

A coleta biométrica será realizada no auditório da Escola Madre Teresa de Jesus, na Avenida Rio Branco, das 8h às 18h.

(Com informações do Blog do Luiz Pereira)