OURILÂNDIA DO NORTE: Ex-vereador e sindicalista é assassinado a tiros

O ex-vereador Raimundo Paulino da Silva Filho, 51 anos, foi assassinado neste sábado (22) em Ourilândia do Norte, sudeste do Pará. A vítima era conhecida como “Paulino do PT”, mas foi expulso do partido no mandato de 2013 à 2016, por desobediência às diretrizes do próprio partido.

De acordo com informações colhidas pela Polícia Civl, Raimundo Paulinho foi alvejado por vários disparos de arma de fogo quando chegava em sua oficina localizada nas margens da PA-279 no perímetro urbano de Ourilândia. Ainda de acordo com a Polícia Civil a vitima foi baleada na cabeça, e não resistiu ao ferimento e acabou morrendo no local. o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo.

O delegado Superintendente do Alto Xingú José Carlos Rodrigues e equipes formada por delegados e investigadores da Região, estão na cidade investigando o assassinato. A Polícia Militar realiza diligências em busca dos autores dos disparos. Um inquérito será instaurado para apurar as circunstâncias do crime.