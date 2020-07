Mário Moreira lidera pesquisa e Carlos Eduardo ocupa segunda posição

Foi divulgada nesta quarta-feira (30) a segunda pesquisa oficial realizada no município de Redenção, sul do Pará, registrada na justiça eleitoral com o nº PA 03957/2020. As amostras foram realizadas pelo Instituto Doxa Pesquisa, de Belém que entrevistou 400 pessoas no período de 24 a 27 de junho de 2020, a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou menos. Obedecendo aos critérios estabelecidos na lei eleitoral.

ESPONTÂNEA: De acordo com a pesquisa na categoria espontânea, se a eleição fosse hoje 48,01% não teria definição para quem votaria. O ex-prefeito Mário Moreira seria o eleito com 19,5%; em segundo lugar ficaria o advogado Carlos Eduardo ‘Cadu’ com 11,4%; seguido pelo empresário Willian do Potencia com 8,9%; JPC com 4 %; Dr. Renner com 3,7% e Ricardo Pull com 3,2%.

ESTIMULADA: Na pesquisa realizada na última semana, quando apresentado os nomes e fotos dos pré-candidatos, o cenário mostra que Mário Moreira seria o eleito com 34,8%; Willian do Potencia atingiria 21,7% e ficaria empatado tecnicamente com Carlos Eduardo ‘Cadú’ que ficaria com 21,9% dos votos; Dr. Renner seria o quarto mais votado com 9,4% e Ricardo Pull com 4,8%. Os que não opinaram ou disseram que ainda não teria escolhido o seu candidato caíram para 7,4%.

COMPARAÇÃO ESPONTÂNEA: Na modalidade espontânea, em pesquisa realizada no período de 17 a 21 de fevereiro deste de 2020 Mario Moreira tinha 18,1%; Willian do Potencia estava em segundo lugar com 10,1%; Carlos Eduardo ‘Cadu’ com 7,0%; JPC 6,3%; Ricardo Pull com 2,5% e Dr. Renner com 1,8%. Não opinaram 54,2%.

COMPARAÇÃO ESTIMULADA: comparando com a pesquisa que foi realizada em fevereiro deste ano, na modalidade estimulada os números ficaram assim, Mário Moreira venceria com 32,9%; Willian do Potencia 17,3%; Carlos Eduardo ‘Cadú’ 10,8%; Ricardo Pull 7,3%; JPC com Renner 3,2%. Não opinaram e 8,3% e outros 20,2%.

No quesito rejeição, Ricardo Pull tem 30,8%; Mário Moreira tem 24,7%; Carlos Eduardo ‘Cadú’ tem 9,7% e Wiliian do Potencia tem 8,9%. A soma dos que avaliam a gestão do atual prefeito Carlo Iave como regular positivo, bom e ótimo chega a 50,17%.