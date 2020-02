Mário Moreira lidera corrida para a Prefeitura de Redenção, segundo a Doxa

O ex-prefeito Mário Moreira é o preferido dos eleitores de Redenção, sul do Pará, para as eleições de outubro deste ano, de acordo com a primeira pesquisa Doxa registrada no município em 2020. Moreira foi prefeito do município de 1997 a 2004, por dois mandatos consecutivos.

Segundo o instituto, o Mário Moreira tem hoje a intenção de voto de 32,91% dos eleitores, na pesquisa estimulada (quando os pesquisadores mostram ao eleitor um disco com o nome dos possíveis candidatos). Em segundo lugar, aparece Willian do Potência, com 17,34%, seguido por Carlos Eduardo Cadu, que tem 10,80%. O também ex-prefeito Jorge Paulo da Silva, o JPC, é o quarto colocado, com 9,55% dos votos. Em quinto, Ricardo Pull, citado por 7,29% dos entrevistados. Dr. Irapuan é o sexto colocado, com 6,03% das intenções de voto dos redencenses, seguido de perto pelo vereador Leonardo da Saúde, com 4,77%. Dr. Rener aparece na oitava posição na pesquisa, com 3,02% dos votos. Dos eleitores entrevistados, 8,29% afirmaram que não sabem em quem votar ou preferiram não declarar seu voto aos entrevistadores da Doxa.

Moreira lidera também na espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado declara sua preferência sem a indicação dos possíveis candidatos, nada menos que 12 nomes foram citados: Mário Moreira (18,09%), Willian do Potência (10,05%), Carlos Eduardo Cadu (7,04%), JPC (6,28%), Iavé Furtado – atual prefeito em segundo mandato e que não pode mais se reeleger (3,27%), Ricardo Pull (2,51%), Leonardo da Saúde (2,26%), Dr. Rener (1,76%), Dr. Irapuan (1,76%), o ex-prefeito Wagner Fontes (0,50%), Zeca Keké (0,50%), Karlos Woney (0,25%), Carlos Teixeira (0,25%) e Caroleide Pedreira (0,25%). Nada menos que 45,23% dos eleitores declararam que não sabem ou não quiseram opinar.

Doxa mediu também um cenário hipotético com os quatro mais bem colocados na pesquisa estimulada. O resultado ficou assim: Mário Moreira (37,94%), Willian do Potência (23,62%), Carlos Eduardo Cadu (15,33%), JPC (11,31%), não sabe/não quis opinar (11,80%).

O instituto entrevistou 400 eleitores em Redenção, entre os dias 17 e 21 de fevereiro de 2020. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, segundo a Doxa. O intervalo de confiança do levantamento é de 95%, o que significa que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral no município.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o nº PA-06594/2020.

VEREADOR:

A pesquisa ouviu também a opinião pública sobre os nomes mais cotados para ocupar uma vaga na câmara de vereadores. Em ordem crescente vejam os 11 nomes que aparecem. Em primeiro lugar – Neguinho do Gato, seguido por Raitane, Karlos Wolney, Ricardo Púll, Pedro Santiago, Rodrigo Universo, Joás Possidônio, Reginaldo Fotografo, João Lúcio, Tereco Teco e Zezinho do Frigorifico GE.

FICHA TÉCNICA DA PESQUISA

Nível de Confiança: O nível de confiança utilizado é de 95%.

Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral.

DADOS DA PESQUISA Nome da pesquisa: Contexto eleitoral em Redenção-Pa Margem de erro: A margem de erro estimada é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.

Tema: Administração Pública/Eleições/Opinião Pública. Execução: Doxa Pesquisa Período de coleta: 17/02 A 21/02/2020 Registrada no T.R.E nº PA-06594/2020 Local: Redenção – PA Amostra: Foram entrevistados 400 eleitores.