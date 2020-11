Majorri Santiago é a nova prefeita de Floresta do Araguaia com 46% dos votos

Pela primeira vez o município de Floresta do Araguaia terá uma mulher à frente do executivo, a advogada Majorri Cerqueira da Silva Aquino Santiago (32), que foi eleita com 46,00% dos votos. Inspirada em seu esposo, o deputado Estadual Alex Santiago, ela impôs garra durante a campanha e conquistou a confiança do eleitorado.

Para nossa reportagem ela disse que a falta de compromisso do poder público com os mais vulneráveis foi um dos fatores que influenciou para que ela entrasse na vida pública. “A população viu em nosso grupo essa esperança de dias melhores. Então minha vitória foi da vontade de Deus e a vontade da população pela verdadeira mudança”, disse ela.

Filha de pastores evangélicos que residem e congregam em Floresta do Araguaia, Majorri não teve dificuldades em alcançar todas as localidades urbanas e rurais levando sua proposta para administrar o município. Perguntada sobre as prioridades de sua gestão, ela disse que pretende fazer com que cada secretaria trabalhe de acordo com suas atribuições e leve à população as ações da prefeitura, onde o produtor terá o suporte necessário para escoar sua produção sem perda ou despesas extras; onde o hospital atenda a população desde o primeiro dia de mandato e os medicamentos cheguem aos usuários; e que possa ser resolvido em curto prazo a situação da falta de água nos bairros e vilas de Floresta do Araguaia. “Queremos fazer a máquina andar desde os primeiros dias de gestão”, finalizou Majorri.

Majorri foi considerada uma revelação, apesar do pouco tempo de campanha ela conseguiu deixar para traz lideranças históricas do município. Ela obteve 46,00%, enquanto o segundo colocado Claudinei Borges teve 35,48% e o terceiro colocado, o atual prefeito Adélio dos Santos obteve 18,52% dos votos. A coligação de Majorri elegeu cinco dos 11 vereadores que compõe o legislativo. (Da redação)