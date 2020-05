Governo apresentou nesta sexta projeto de retomada econômica no Pará

O governador Helder Barbalho realizou uma coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (29), às 10h30, para apresentar o projeto de retomada econômica no Pará, cujo o nome foi nomeado como RETOMAPARÁ.

Helder anunciou a reabertura com protocolo de higiene e medidas de distanciamento, de 36 segmentos, entre eles shoppings centers, salões de beleza e igrejas, a partir da próxima segunda-feira (1º), na Região Metropolitana de Belém, Marajó Oriental, Baixo Tocantins e Região do Araguaia.

Segundo Barbalho, os protocolos de higiene vão ser publicados em edição extra do Diário Oficial ainda nesta sexta. Cada município terá jurisdição em suas cidades e todas as atividades vão ter que seguir protocolos de higiene. O programa, de acordo com o governo, vai levar de maneira gradativa a retomada das atividades, levando em consideração as peculiaridades de cada região do Estado.

(Agência Pará)